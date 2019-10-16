Россиянка Кошевая призналась в самостоятельном решении о приёме запрещённого препарата

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Российская фигуристка Александра Кошевая призналась, что самостоятельно приняла решение о приёме торасемида, но не знала, что препарат входит в число запрещённых.
Россиянка Кошевая призналась в самостоятельном решении о приёме запрещённого препарата
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В тест-пробе спортсменки, взятой по окончании Универсиады, был обнаружен торасемид, входящий в список запрещённых препаратов. В объяснительной записке фигуристка указала, что приняла самостоятельное решение о приёме данного препарата», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В тексте при этом отмечается, что спортсменка не проконсультировалась со спортивным врачом и не была в курсе, что препарат входит в список диуретиков, являющихся запрещёнными субстанциями.

Кошевая, выступающая в паре с Дмитрием Бушлановым, является бронзовой призёркой зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Напомним, что дисквалификация спортсменки отсчитывается с 7 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.

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