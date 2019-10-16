Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 в парном катании, фигуристка Александра Кошевая, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Александра Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения будет отсчитываться с 7 марта 2019 года.

Кошевая выступает в паре с Дмитрием Бушлановым. На зимней Универсиаде-2019 дуэт завоевал бронзовые медали.

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