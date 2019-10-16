Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

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Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 в парном катании, фигуристка Александра Кошевая, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Александра Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения будет отсчитываться с 7 марта 2019 года.

Кошевая выступает в паре с Дмитрием Бушлановым. На зимней Универсиаде-2019 дуэт завоевал бронзовые медали.

Ранее Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером.

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