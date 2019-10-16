Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU), российская фигуристка Александра Кошевая получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения будет отсчитываться с 7 марта 2019 года.
Кошевая выступает в паре с Дмитрием Бушлановым. На зимней Универсиаде-2019 дуэт завоевал бронзовые медали.
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