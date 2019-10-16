Футболист «Зенита» Маммана перенёс операцию на колене

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана перенёс успешную операцию в связи с частичным разрывом крестообразной связки левого колена.
Футболист «Зенита» Маммана перенёс операцию на колене
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Всем большое спасибо за сообщения и поддержку! Слава Богу, всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо врачам за отличное отношение», — написал Маммана в своём Instagram.

Футболист получил травму в столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ожидается, что Маммана не выйдет на поле примерно восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» объявил имя нового главного тренера.

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