Футболист «Зенита» Маммана перенёс операцию на колене
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- РИА Новости
«Всем большое спасибо за сообщения и поддержку! Слава Богу, всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо врачам за отличное отношение», — написал Маммана в своём Instagram.
Футболист получил травму в столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ожидается, что Маммана не выйдет на поле примерно восемь месяцев.
Ранее сообщалось, что соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» объявил имя нового главного тренера.