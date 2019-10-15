Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» объявил имя нового главного тренера

Французский футбольный клуб «Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба «Лиона».

На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав девять очков.

Напомним, что «Лион» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан признался, что скучает по России.