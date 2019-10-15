Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» объявил имя нового главного тренера
Об этом сообщает пресс-служба «Лиона».
На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав девять очков.
Напомним, что «Лион» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Ранее бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан признался, что скучает по России.
L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB— Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019