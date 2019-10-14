Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Губочан признался, что скучает по России

Словацкий футболист Томас Губочан, выступавший в России за «Зенит» и московское «Динамо», признался, что скучает за временем в санкт-петербургском клубе.

«Скучаю по России, по друзьям, за открытостью и откровенностью русских. И по «Зениту» скучаю, правда. Провёл большую часть карьеры там, это останется со мной навсегда. Жаль, что не поиграл на ваших новых стадионах, но ничего», — приводит слова Губочана Матч ТВ.

34-летний словак в составе «Зенита» дважды побеждал в чемпионате России, выигрывал Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок России. В настоящее время играет за кипрскую «Омонию».

Ранее сообщалось, что Караваев дебютировал в составе сборной России по футболу.