Квят прокомментировал старт гонки на Гран-при Японии

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что проблемы с коробкой передач стали причиной отсутствия набранных очков на Гран-при Японии.
Квят прокомментировал старт гонки на Гран-при Японии
  • Reuters

«На старте гонки были небольшие проблемы с коробкой передач, которые возникли ещё в квалификации. Увы, это привело к потере нескольких мест на первом круге. С того момента стало понятно, что гонка будет очень тяжёлой. В ходе заезда мне удалось совершить много обгонов, все они были очень интересные. Мы хорошо поборолись, но очков, увы, я не заработал», — сказал Квят в своём видеоблоге на YouTube-канале Toro Rosso.

Российский гонщик стартовал с 14-й позиции и в итоге финишировал на 12-м месте, не попав в очковую зону.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» появится Гран-при Майами.

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