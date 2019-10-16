Квят прокомментировал старт гонки на Гран-при Японии
- Reuters
«На старте гонки были небольшие проблемы с коробкой передач, которые возникли ещё в квалификации. Увы, это привело к потере нескольких мест на первом круге. С того момента стало понятно, что гонка будет очень тяжёлой. В ходе заезда мне удалось совершить много обгонов, все они были очень интересные. Мы хорошо поборолись, но очков, увы, я не заработал», — сказал Квят в своём видеоблоге на YouTube-канале Toro Rosso.
Российский гонщик стартовал с 14-й позиции и в итоге финишировал на 12-м месте, не попав в очковую зону.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» появится Гран-при Майами.