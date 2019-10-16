Глава РУСАДА заявил, что не боится возвращаться в Россию

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не боится возвращаться на родину после своих заявлений о причастности российских чиновников к манипуляциям с московской лабораторией.

«Кто-то должен говорить правду. В России не принято сдавать своих, но вопрос заключается в другом. Не сдавать своих и утопить целые поколения спортсменов — это просто немыслимо. Цена подобных принципов просто ужасающая. На одной чаше весов — скелеты в шкафу, причём, судя по всему, непростые. А на другой — действующие спортсмены и будущие поколения. Почему я должен бояться возвращения в Россию? Правда на моей стороне. Это реально так», — приводит слова Гануса издание «Фонтанка».

Ранее Ганус заявил, что нужно спрашивать у министра спорта Колобкова, кто виновен в подделке базы данных московской лаборатории.