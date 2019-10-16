Агент выразил уверенность, что Роналду обойдёт Пеле в гонке за статус лучшего бомбардира в истории футбола

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что его клиент может превзойти достижение легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле.

«Криштиану достиг замечательной отметки в 700 голов, однако я не сомневаюсь, что он превзойдёт Пеле как лучшего бомбардира в истории мирового футбола — и он сделает это с «Ювентусом». В конце концов, 68 мячей не так много такого экстраординарного футболиста, не так ли? Я убеждён, что его лучшие дни впереди», — заявил Мендеш в интервью Tuttosport.

За свою карьеру Пеле забил более 1000 голов, но часть из них — в неофициальных матчах.

Ранее Роналду заявил, что рекорды сами его находят.