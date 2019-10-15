Роналду — о 700-м голе в карьере: я не ищу рекорды, они сами меня находят

Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 700 забитых мячей за карьеру.

«Не каждый способен на такое. Спасибо моим партнёрам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кто я есть. Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом. Поблагодарить тех, кто помог мне достичь такой впечатляющей отметки. Рекорды получаются сами собой. Я не ищу их, они сами меня находят. Всё происходит естественно, без навязчивой идеи», — цитирует Роналду Goal.

Португалец забил гол с пенальти в отборочном матче к чемпионату Европы-2020, в котором его национальная команда проиграла сборной Украины со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Украиной забил 700-й мяч в карьере.