Федерер заявил, что не планирует завершать карьеру в 2020 году

Третья ракетка мира, 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Чувствую, что у меня ещё много сил. Позитивный момент в том, что я не знаю, когда они закончатся. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок основывается на неизвестном. Это означает, что я буду выступать и после 2020 года. Конечно, всё может закончиться внезапно, но мой фитнес-тренер говорит: «Дай знать, если решишь провести последний сезон в карьере. Тогда мы больше не будем делать фитнес-сессии, а ты просто будешь играть на турнирах и наслаждаться». Но в декабре я намерен поработать над фитнесом. Пока я мотивирован — всё отлично», — цитирует Федерера Tennis 365.

Швейцарский теннисист является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

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