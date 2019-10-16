«Тампа» одержала победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В рамках встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победила «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая на арене «Белл-Центр» в Монреале, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забрасывали Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. У хозяев единственная шайба — на счету Джеффа Питри.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 33 броска из 34.

Ранее сообщалось, что Трамп принял действующего обладателя Кубка Стэнли — «Сент-Луис» — в Белом доме.