Трамп принял действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис» в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп провёл традиционный торжественный приём действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — клуба «Сент-Луис Блюз».
Трамп принял действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис» в Белом доме
  • © nhl.com/blues

Об этом сообщает официальная страница коллектива из Миссури в социальной сети Twitter.

Белый дом посетили все хоккеисты чемпионской команды «Сент-Луиса», оставшиеся в её составе на сезон-2019/20, а также бывшие игроки «Блюз» Крис Батлер и Крис Торбёрн, принимавшие участие в минувшем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

В июне 2019 года хоккеисты «Сент-Луиса» впервые в истории клуба стали чемпионами НХЛ, обыграв в финальной серии плей-офф «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. Обладателями Кубка Стэнли в составе «Блюз» стали, среди прочих, и два российских хоккеиста — форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что сын Александра Овечкина впервые посетил матч «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ.

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