Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
- Reuters
- © Amber Searls-USA TODAY Sports
На матче «Вашингтон» — «Колорадо» присутствовали жена и годовалый сын Александра Овечкина, для которого это был первый в жизни матч «Кэпиталз». Российский форвард порадовал близких заброшенной шайбой и результативным пасом.
Также на матче присутствовал сын Дмитрия Орлова, которому четыре месяца. Защитник в итоговом протоколе отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче НХЛ с «Колорадо».