Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.

На матче «Вашингтон» — «Колорадо» присутствовали жена и годовалый сын Александра Овечкина, для которого это был первый в жизни матч «Кэпиталз». Российский форвард порадовал близких заброшенной шайбой и результативным пасом.

Также на матче присутствовал сын Дмитрия Орлова, которому четыре месяца. Защитник в итоговом протоколе отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче НХЛ с «Колорадо».