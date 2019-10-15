Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче НХЛ с «Колорадо»
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей забрасывали Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри, Микко Рантанен, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Ти Джей Оши и Александр Овечкин.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров забросил дебютную шайбу в сезоне. По два очка набрали форварды «Вашингтона» Александр Овечкин (1 + 1) и Евгений Кузнецов (0 + 2). Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу. Вратарь хозяев Илья Самсонов появился на льду по ходу встречи и пропустил две шайбы.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко.

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