Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей забрасывали Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри, Микко Рантанен, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Ти Джей Оши и Александр Овечкин.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров забросил дебютную шайбу в сезоне. По два очка набрали форварды «Вашингтона» Александр Овечкин (1 + 1) и Евгений Кузнецов (0 + 2). Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу. Вратарь хозяев Илья Самсонов появился на льду по ходу встречи и пропустил две шайбы.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко.