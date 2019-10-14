«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко

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«Сент-Луис Блюз» в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе местного коллектива отличились Брок Нельсон, Андерс Ли и Девон Тэйвз. У гостей шайбы забросили Брэйден Шенн и россиянин Владимир Тарасенко. 

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Блюз» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее два очка Евгения Дадонова помогли «Флорида Пантерз» нанести «Нью-Джерси Дэвилз» шестое поражение подряд в НХЛ.

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