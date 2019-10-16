Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России

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Голкипер Матвей Сафонов прокомментировал информацию о сложностях в отношениях с тренерским штабом молодёжной сборной России по футболу.
Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России
  • Голкипер молодёжной сборной России Матвей Сафонов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Российского футбольного союза (РФС).

После матча квалификационного турнира Евро-2021 с Эстонией в СМИ появилась информация, что у Сафонова существует конфликт с тренерским штабом команды, вследствие чего он покинул расположение сборной по окончании встречи.

«Не знаю. Только после игры узнал, что была такая информация. Думаю, кто-то просто желает зла команде или лично мне. Это всё бред. Нахожусь здесь, отыграл матч. У меня были повреждения, был вынужден покинуть прошлый сбор», — сказал Сафонов.

По его словам, он находился не в лучшем физическом состоянии, из-за чего был вынужден пропустить матч с Польшей. 

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации Евро-2021.

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