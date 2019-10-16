Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России
- Голкипер молодёжной сборной России Матвей Сафонов
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Российского футбольного союза (РФС).
После матча квалификационного турнира Евро-2021 с Эстонией в СМИ появилась информация, что у Сафонова существует конфликт с тренерским штабом команды, вследствие чего он покинул расположение сборной по окончании встречи.
«Не знаю. Только после игры узнал, что была такая информация. Думаю, кто-то просто желает зла команде или лично мне. Это всё бред. Нахожусь здесь, отыграл матч. У меня были повреждения, был вынужден покинуть прошлый сбор», — сказал Сафонов.
По его словам, он находился не в лучшем физическом состоянии, из-за чего был вынужден пропустить матч с Польшей.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации Евро-2021.