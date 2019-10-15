Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

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Встреча, прошедшая в Пярну, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Победу сборной России принесли голы Фёдора Чалова, забившего с пенальти, а также Максима Глушенкова, Данила Глебова, Данила Кругового и Никиты Калугина. Следующим соперником подопечных Михаила Галактионова станет команда Латвии. Матч пройдёт 15 ноября в России. Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Денис Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах.