Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
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Встреча, прошедшая в Пярну, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Победу сборной России принесли голы Фёдора Чалова, забившего с пенальти, а также Максима Глушенкова, Данила Глебова, Данила Кругового и Никиты Калугина.

Следующим соперником подопечных Михаила Галактионова станет команда Латвии. Матч пройдёт 15 ноября в России.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Денис Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах.

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