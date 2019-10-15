Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.

«Нам с Тедеско хотелось вновь поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. Работа в «Спартаке» — это большой вызов. Если вы посмотрите на историю клуба, то быстро поймёте, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 млн поклонников в стране», — сказал изданию Bild Хинкель.

37-летний немец сотрудничал с Тедеско в юношеской команде «Штутгарта» (U17) в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в немецком «Эрцгебирге» заинтересованы в сотрудничестве со «Спартаком».