Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

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Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
  • © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel
  • globallookpress.com

«Нам с Тедеско хотелось вновь поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. Работа в «Спартаке» — это большой вызов. Если вы посмотрите на историю клуба, то быстро поймёте, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 млн поклонников в стране», — сказал изданию Bild Хинкель.

37-летний немец сотрудничал с Тедеско в юношеской команде «Штутгарта» (U17) в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в немецком «Эрцгебирге» заинтересованы в сотрудничестве со «Спартаком».

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