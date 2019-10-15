В немецком «Эрцгебирге» заинтересованы в сотрудничестве со «Спартаком»

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Президент клуба второго немецкого дивизиона по футболу «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт заинтересован в партнёрстве с московским «Спартаком».
В немецком «Эрцгебирге» заинтересованы в сотрудничестве со «Спартаком»
  • ©spartak.com

«Мы бы хотели подписать соглашение о партнёрстве в ближайшее время. В конце концов, «Спартак» — это главный адрес российского футбола. Мы можем извлечь выгоду из сотрудничества», — цитирует Леонхардта Bild.

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско начинал карьеру наставника в «Эрцгебирге». В штаб нового рулевого красно-белых войдёт тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урванчки.

Ранее Рёбер заявил, что Тедеско придётся непросто в «Спартаке».

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