Рёбер считает, что Тедеско придётся непросто в «Спартаке»

Бывший тренер раменского «Сатурна» Юрген Рёбер, который до недавнего времени был единственным немецким наставником в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), прокомментировал назначение соотечественника Доменико Тедеско в московский «Спартак».

«Я знаю Доменико, он был успешен в первый год работы в Германии и вывел «Шальке» в Лигу чемпионов. Это молодой и хороший тренер. Я трудился в России и знаю, что там бывает непросто работать: иногда владелец клуба может оказывать на тебя давление. Тедеско многое знает о футболе, но уезжать работать за границу всегда тяжело», — цитирует ТАСС Рёбера.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября. Контракт с 34-летним немецким специалистом подписан до 31 мая 2021 года.

Ранее Павлюченко выразил мнение, что фанаты «Спартака» будут сразу требовать результатов от Тедеско.