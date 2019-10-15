Рёбер считает, что Тедеско придётся непросто в «Спартаке»
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«Я знаю Доменико, он был успешен в первый год работы в Германии и вывел «Шальке» в Лигу чемпионов. Это молодой и хороший тренер. Я трудился в России и знаю, что там бывает непросто работать: иногда владелец клуба может оказывать на тебя давление. Тедеско многое знает о футболе, но уезжать работать за границу всегда тяжело», — цитирует ТАСС Рёбера.
Доменико Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября. Контракт с 34-летним немецким специалистом подписан до 31 мая 2021 года.
Ранее Павлюченко выразил мнение, что фанаты «Спартака» будут сразу требовать результатов от Тедеско.