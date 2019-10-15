Павлюченко считает, что фанаты «Спартака» будут сразу требовать результатов от Тедеско
«Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки», — приводит слова эксперта «Чемпионат»
По его словам, фанаты не намерены слушать слова об адаптации, а хотят сразу видеть результат проделанной работы.
«Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два», — добавил Павлюченко.
«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.
Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.
На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее Андрей Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака».