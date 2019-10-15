Павлюченко считает, что фанаты «Спартака» будут сразу требовать результатов от Тедеско

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос, как, по его мнению, фанаты примут нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки», — приводит слова эксперта «Чемпионат»

По его словам, фанаты не намерены слушать слова об адаптации, а хотят сразу видеть результат проделанной работы.

«Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два», — добавил Павлюченко.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Андрей Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака».