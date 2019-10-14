Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.

«Дело руководства решать, кого назначать. Есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, неважно, что Тедеско является достаточно молодым специалистом. Как отметил Тихонов, важной составляющей в оценке работы специалиста будут его результаты.

«Для меня это странное назначение — тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны», — сказал Тихонов.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее «Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско.