Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.

«Дело руководства решать, кого назначать. Есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, неважно, что Тедеско является достаточно молодым специалистом. Как отметил Тихонов, важной составляющей в оценке работы специалиста будут его результаты.

«Для меня это странное назначение — тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны», — сказал Тихонов.

«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост 14 октября. Соглашение Тедеско с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее «Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско.

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