Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поборется за звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В число претенденток на данное звание также вошли: Беатрис Чепкоеч (Кения, 3000 м с/п), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 100 м, 200 м), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье), Сифан Хассан (Голландия, 1500 м, 10 0000 м), Бригид Косгей (Кения, марафон), Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину), Далайла Мухаммад (США, 400 м с/б), Сальва Эид Насер (Бахрейн, 400 м), Хеллен Обири (Кения, 5 000 м), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Церемония вручения призов IAAF пройдёт в Монако 23 ноября. В текущем сезоне Ласицкене в третий раз подряд стала чемпионкой мира, выиграла 21 старт из 23, а также установила рекорд сезона (2,06 м).

Ранее сообщалось, что пропустивший три допинг-теста за год Коулман номинирован на звание лучшего легкоатлета года.