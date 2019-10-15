Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поборется за звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF
  • РИА Новости

В число претенденток на данное звание также вошли: Беатрис Чепкоеч (Кения, 3000 м с/п), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 100 м, 200 м), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье), Сифан Хассан (Голландия, 1500 м, 10 0000 м), Бригид Косгей (Кения, марафон), Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину), Далайла Мухаммад (США, 400 м с/б), Сальва Эид Насер (Бахрейн, 400 м), Хеллен Обири (Кения, 5 000 м), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Церемония вручения призов IAAF пройдёт в Монако 23 ноября. В текущем сезоне Ласицкене в третий раз подряд стала чемпионкой мира, выиграла 21 старт из 23, а также установила рекорд сезона (2,06 м). 

Ранее сообщалось, что пропустивший три допинг-теста за год Коулман номинирован на звание лучшего легкоатлета года.

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