Пропустивший три допинг-теста за год Коулман номинирован на звание лучшего легкоатлета года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) представила список номинантов на звание спортсмена года.

В список из 11 спортсменов не вошёл ни один представитель России, но на престижную награду был номинирован американский спринтер Кристиан Коулман, в отношении которого велось расследование по вопросу возможного нарушения антидопинговых правил — в течение календарного года он пропустил три теста, однако был оправдан и допущен до чемпионата мира, где завоевал золото в беге на 100 м.

Помимо него, на награду претендуют американцы Донован Брейзер, Сэм Кендрикс, Ноа Лайлс, Кристиан Тэйлор, представитель Уганды Джошуа Чептегеи, кенийцы Тимоти Черуйот и Элиуд Кипчоге, представитель Багамских островов Стивен Гардинер, швед Даниэль Столь и норвежец Карстен Вархольм.

Голосование завершится 4 ноября, торжественная церемония награждения состоится 23 ноября.

Ранее Мария Ласицкене рассказала о реакции на допуск американского спринтера Коулмана к ЧМ.