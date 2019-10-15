Российский боксёр Курбанов проведёт поединок с экс-чемпионом мира Чавесом

Россиянин Магомед Курбанов проведёт следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Диего Чавеса.

«У Курбанова сменился соперник. Вместо Чарли Наварро соперником будет Диего Чавес», — цитирует ТАСС источник в команде российского боксёра.

На счету Магомеда Курбанова 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Аргентинец побеждал 27 раз и четырежды уступал соперникам. Бой пройдёт 2 ноября в Екатеринбурге.

Ранее промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер.