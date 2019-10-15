Российский боксёр Курбанов проведёт поединок с экс-чемпионом мира Чавесом
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«У Курбанова сменился соперник. Вместо Чарли Наварро соперником будет Диего Чавес», — цитирует ТАСС источник в команде российского боксёра.
На счету Магомеда Курбанова 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Аргентинец побеждал 27 раз и четырежды уступал соперникам. Бой пройдёт 2 ноября в Екатеринбурге.
Ранее промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер.