СМИ: Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры

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Эдинсон Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры.
СМИ: Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Calciomercato.com, 32-летний нападающий Эдинсон Кавани встретится с представителями нескольких клубов, в числе которых называют «Ювентус». Контракт уругвайца с ПСЖ завершается летом 2020 года, и ожидается, что договор не будет продлён.

Кавани уже выступал в Серии А с 2010 по 2013 год. Уругвайский форвард был в составе принципиального соперника «Ювентуса» — «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу.

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