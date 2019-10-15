СМИ: Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры

Эдинсон Кавани рассматривает «Ювентус» в качестве места продолжения карьеры.

Как сообщает Calciomercato.com, 32-летний нападающий Эдинсон Кавани встретится с представителями нескольких клубов, в числе которых называют «Ювентус». Контракт уругвайца с ПСЖ завершается летом 2020 года, и ожидается, что договор не будет продлён.

Кавани уже выступал в Серии А с 2010 по 2013 год. Уругвайский форвард был в составе принципиального соперника «Ювентуса» — «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Рашфордом в качестве замены Суаресу.