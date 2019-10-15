Источник: волейболист Яковлев не получит приз на КМ, хотя стал лучшим блокирующим

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Российский волейболист Иван Яковлев не получит приз лучшего блокирующего Кубка мира из-за изменений в правилах награждения.
Источник: волейболист Яковлев не получит приз на КМ, хотя стал лучшим блокирующим
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на самого игрока, на нынешнем Кубке мира по волейболу действует правило, по которому индивидуальные призы получают лишь те спортсмены, команды которых заняли места с первого по четвёртое.

Сборная России финишировала на шестой строчке в турнирной таблице соревнований. Иван Яковлев стал лучшим блокирующим турнира с показателем 0,91 блока за сет.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты обыграли Тунис в заключительном матче КМ.

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