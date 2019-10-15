Российские волейболисты обыграли Тунис в заключительном матче КМ

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Мужская сборная России по волейболу победила команду Туниса в рамках Кубка мира в Японии.
Российские волейболисты обыграли Тунис в заключительном матче КМ
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Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15) в пользу российской команды, для которой это был заключительный матч на турнире.

Команда Туомаса Саммельвуо на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице. В случае победы сборной Италии над командой Бразилии россияне опустятся на седьмую строчку.

Победу на Кубке мира досрочно одержала Бразилия. На втором месте — команда Польши, третьими стали американские волейболисты.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу.

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