Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу

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Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе победу на Кубке мира по волейболу в Японии.
Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу
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В матче десятого тура бразильцы нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25).

Таким образом, сборная Бразилии выиграла десять из десяти игр и в третий раз в своей истории завоевала Кубок мира. Прежде бразильцы выигрывали этот трофей в 2003 и 2007 годах.

В заключительном матче турнира Бразилия сыграет с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ в Японии, уступив США.

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