Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу

Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе победу на Кубке мира по волейболу в Японии.

В матче десятого тура бразильцы нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25).

Таким образом, сборная Бразилии выиграла десять из десяти игр и в третий раз в своей истории завоевала Кубок мира. Прежде бразильцы выигрывали этот трофей в 2003 и 2007 годах.

В заключительном матче турнира Бразилия сыграет с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ в Японии, уступив США.