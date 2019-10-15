Порье назвал реванш с Нурмагомедовым далёким от реальности

Бывший соперник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье заявил, что шансы на проведение реванша с россиянином небольшие.

«Я бы с удовольствием подрался с Тони Фергюсоном. Возможен реванш с Хабибом. Но этот вариант самый далёкий от реальности. Если бы была возможность провести весёлый поединок в полусреднем весе, то я бы перешёл туда. Но не стал бы там оставаться, а вот провести там один или два поединка — вполне» — цитирует американца MMA Junkie.

Первый поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье завершился победой россиянина. Бой состоялся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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