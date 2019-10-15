Вратарь сборной Кипра: буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо вспомнил своё противостояние с нападающим российской команды Артёмом Дзюбой во время отборочного матча к чемпионату Европы-2020 (5:0).

«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?» Каждое новое спасение получалось лучше предыдущего. Но потом он забил гол, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Артём был по-доброму расстроен, что не сумел забить больше. Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я всем стараюсь желать только хорошего, конечно, желаю ему этого. Как и желаю всего хорошего вашей команде на чемпионате Европы», — цитирует Пардо «Чемпионат».

После матча со сборной Кипра Артём Дзюба отметил игру вратаря соперника, а также заявил, что обменялся с ним футболками в знак большого уважения.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах.