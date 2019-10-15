Вратарь сборной Кипра: буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Короткая ссылка
Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо вспомнил своё противостояние с нападающим российской команды Артёмом Дзюбой во время отборочного матча к чемпионату Европы-2020 (5:0).
Вратарь сборной Кипра: буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
  • РИА Новости

«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?» Каждое новое спасение получалось лучше предыдущего. Но потом он забил гол, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Артём был по-доброму расстроен, что не сумел забить больше. Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я всем стараюсь желать только хорошего, конечно, желаю ему этого. Как и желаю всего хорошего вашей команде на чемпионате Европы», — цитирует Пардо «Чемпионат».

После матча со сборной Кипра Артём Дзюба отметил игру вратаря соперника, а также заявил, что обменялся с ним футболками в знак большого уважения.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить