Вратарь сборной Кипра: буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
- РИА Новости
«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?» Каждое новое спасение получалось лучше предыдущего. Но потом он забил гол, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Артём был по-доброму расстроен, что не сумел забить больше. Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я всем стараюсь желать только хорошего, конечно, желаю ему этого. Как и желаю всего хорошего вашей команде на чемпионате Европы», — цитирует Пардо «Чемпионат».
После матча со сборной Кипра Артём Дзюба отметил игру вратаря соперника, а также заявил, что обменялся с ним футболками в знак большого уважения.
Ранее сообщалось, что Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах.