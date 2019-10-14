Источник: в Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

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В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Источник: в Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл поздно ночью 1 октября. Утверждается, что на 32-летнюю спортсменку напал сосед.

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается», — заявил источник. По его словам, Очигаве был нанесён лёгкий вред здоровью.

В июне сообщалось, что Черёмушкинский суд Москвы арестовал до 8 августа всех шестерых подозреваемых по делу о драке в парке, в результате которой был убит 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

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