Кафельников: врагу не пожелаю стать тренером «Спартака», пока в команде такой президент

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», высказался о вероятном назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«Могу пожелать ему удачи. Вряд ли он понимает, куда попал и что его ждёт. Если честно, то я даже злейшему врагу не пожелал бы стать тренером «Спартака», пока в команде такой президент», — сказал Кафельников в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он не очень верит, что команда сможет исправить положение.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке».