Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на видео, которое посвящено вероятному назначению немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

«Удачи», — написал Глушаков в своём Twitter.

По окончании минувшего сезона Глушаков расторг контракт со «Спартаком», после чего перешёл в грозненский «Ахмат».

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее немецкий журналист Марк Сикман высказался о возможном назначении Тедеско в «Спартак».