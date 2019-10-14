Немецкий журналист о назначении Тедеско в «Спартак»: он знает о футболе всё

Немецкий журналист Марк Сикман высказался о вероятном назначении бывшего главного тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост наставника московского «Спартака».

«Тедеско — очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остаётся разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе всё», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

По его словам, Тедеско, который тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год, отлично провёл первый сезон в Гельзенкирхене, заняв второе место в Бундеслиге. Потом же, как считает Сикман, специалист попал в сложную ситуацию, но это не отменяет того, что он является очень талантливым тренером.

«Я не очень хорошо знаю «Спартак», но уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что «Спартак» — большой клуб и это отличный вызов для любого тренера», — сказал Сикман.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее немецкий клуб «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак».