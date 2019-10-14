Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
- @FCErzgebirgeAue
Как сообщает пресс-служба «Эрцгебирге», специалист обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Спартак».
«Мы пошли Максу навстречу, желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, Урванчки войдёт в тренерский штаб своего соотечественника Доменико Тедеско, о назначении которого ещё официально не было объявлено.
Ранее сообщалось, что Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке».