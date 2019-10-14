Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

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Клуб Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в московский «Спартак».
Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
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Как сообщает пресс-служба «Эрцгебирге», специалист обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Спартак».

«Мы пошли Максу навстречу, желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Урванчки войдёт в тренерский штаб своего соотечественника Доменико Тедеско, о назначении которого ещё официально не было объявлено.

Ранее сообщалось, что Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке».

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