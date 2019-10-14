Оздоев высказался о слухах об отношениях с Канделаки

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Оздоев высказался о слухах об отношениях с Канделаки
  • Reuters

«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Сердаром Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в Twitter. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», — написал Оздоев в своём Instagram.

Слухи об отношениях Канделаки и Оздоева появились в СМИ после её оговорки относительно Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки.

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