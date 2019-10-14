Медведев хочет обойти Федерера по количеству трофеев Большого шлема

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, что хотел бы обойти легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

«Не знаю, что мне сейчас ещё нужно. Разве что выиграть 21 турнир Большого шлема, чтобы обойти по этому показателю Федерера», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В активе 23-летнего россиянина семь титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде, но он ещё ни разу не выигрывал турнир Большого шлема.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего он может стать первой ракеткой мира.