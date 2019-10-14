Медведев хочет обойти Федерера по количеству трофеев Большого шлема
- Reuters
«Не знаю, что мне сейчас ещё нужно. Разве что выиграть 21 турнир Большого шлема, чтобы обойти по этому показателю Федерера», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В активе 23-летнего россиянина семь титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде, но он ещё ни разу не выигрывал турнир Большого шлема.
Ранее Медведев рассказал, за счёт чего он может стать первой ракеткой мира.