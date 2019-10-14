Волейболист Гранкин: сложно подобрать слова после поражения от США

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Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин прокомментировал поражение от национальной команды США в матче десятого тура Кубка мира по волейболу в Японии.
Волейболист Гранкин: сложно подобрать слова после поражения от США
  • РИА Новости

«Сложно подобрать слова. Подача сборной США была хороша. Мы же не смогли хорошо сыграть на приёме и вследствие этого не атаковали так, как хотелось», — приводит слова Гранкина пресс-служба турнира.

По итогам десяти матчей сборная России занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная Бразилии с 26 очками. За ней располагаются команды Польши и США — с 25 и 24 очками соответственно.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты потерпели шестое поражение на КМ в Японии, уступив США.

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