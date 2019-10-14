Касаткина стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались японка Наоми Осака, украинка Элина Свитолина и канадка Бьянка Андрееску.
Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, поднявшаяся с 39-го на 37-е место.
Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место, Анастасия Павлюченкова осталась 40-й.
Вероника Кудерметова поднялась на 42-ю строчку рейтинга, а Светлана Кузнецова опустилась на 57-ю.
Анна Блинкова осталась 66-й.
Маргарита Гаспарян опустилась на 81-е место, Анастасия Потапова — на 89-е, Наталья Вихлянцева— на 93-е, а Анна Калинская выпала из топ-100, заняв 102-е место. Виталия Дьяченко и Вера Звонарёва опустились на 112-е и 113-е места соответственно.
Мария Шарапова осталась 137-й.
Ранее сообщалось, что Кори Гауфф стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года.