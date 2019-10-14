Касаткина стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA

Короткая ссылка
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 14 октября.
Касаткина стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались японка Наоми Осака, украинка Элина Свитолина и канадка Бьянка Андрееску.

Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, поднявшаяся с 39-го на 37-е место.

Екатерина Александрова опустилась с 35-го на 38-е место, Анастасия Павлюченкова осталась 40-й.

Вероника Кудерметова поднялась на 42-ю строчку рейтинга, а Светлана Кузнецова опустилась на 57-ю.

Анна Блинкова осталась 66-й.

Маргарита Гаспарян опустилась на 81-е место, Анастасия Потапова — на 89-е, Наталья Вихлянцева— на 93-е, а Анна Калинская выпала из топ-100, заняв 102-е место. Виталия Дьяченко и Вера Звонарёва опустились на 112-е и 113-е места соответственно.

Мария Шарапова осталась 137-й.

Ранее сообщалось, что Кори Гауфф стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить