Американка Гауфф стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года

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15-летняя представительница США Кори Гауфф победила Елену Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Американка Гауфф стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года
  • © Paul Zimmer, via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В финальной встрече Гауфф обыграла 72-ю ракетку мира Остапенко со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Американка стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года, когда представительница Чехии Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте также в возрасте 15 лет.

В настоящее время Гауфф занимает 109-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Медведев разгромил Зверева в финале престижного турнира в Шанхае.

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