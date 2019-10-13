Американка Гауфф стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года
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В финальной встрече Гауфф обыграла 72-ю ракетку мира Остапенко со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Американка стала самой молодой победительницей турнира WTA с 2004 года, когда представительница Чехии Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте также в возрасте 15 лет.
В настоящее время Гауфф занимает 109-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Медведев разгромил Зверева в финале престижного турнира в Шанхае.