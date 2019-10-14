«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Вегасу» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Вегасу» принесли шайбы Райлли Смита, Макса Пачиоретти, Пола Штястны, оформившего дубль, и Марка Стоуна.

«Лос-Анджелес» ответил голами Остина Вагнера и Дастина Брауна. Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 49 секунд, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Евгения Малкина крупно обыграл «Виннипег» в матче НХЛ.