«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Вегасу» принесли шайбы Райлли Смита, Макса Пачиоретти, Пола Штястны, оформившего дубль, и Марка Стоуна.
«Лос-Анджелес» ответил голами Остина Вагнера и Дастина Брауна. Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 49 секунд, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Евгения Малкина крупно обыграл «Виннипег» в матче НХЛ.