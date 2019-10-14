«Питтсбург» без Малкина крупно обыграл «Виннипег» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» без Малкина крупно обыграл «Виннипег» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» по две шайбы забросили Зак Астон-Риз, Джейк Гюнцель и Сэм Лафферти (29, 50), ещё один гол в активе Доминика Симона. Россиянин Евгений Малкин из-за травмы участия в игре не принимал.

За «Виннипег» забили Мэтью Перро и Марк Шайфли. Российский защитник Дмитрий Куликов записал в свой актив голевой пас.

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Дадонова не спасли «Флориду» от проигрыша «Айлендерс» в НХЛ.

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