Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от проигрыша «Айлендерс» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» по буллитам уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от проигрыша «Айлендерс» в НХЛ
  • © John Crouch/Icon Sportswire via
  • globallookpress.com

Основное время встречи, прошедшей в Нью-Йорке, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Андерс Ли и Джош Бейли. У «Пантерз» шайбы забросили Денис Мальгин и Евгений Дадонов.

В серии буллитов победу «Нью-Йорку» принёс Брок Нельсон.

Отметим, что Дадонов также сделал результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Айлендерс» встретится с «Сент-Луис Блюз». 

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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