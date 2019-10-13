Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от проигрыша «Айлендерс» в НХЛ

«Флорида Пантерз» по буллитам уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нью-Йорке, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Андерс Ли и Джош Бейли. У «Пантерз» шайбы забросили Денис Мальгин и Евгений Дадонов.

В серии буллитов победу «Нью-Йорку» принёс Брок Нельсон.

Отметим, что Дадонов также сделал результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Айлендерс» встретится с «Сент-Луис Блюз».

Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.