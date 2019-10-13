Теннисисты Дубривный и Грачёва пробились в основную сетку Кубка Кремля

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Россияне Артём Дубривный и Варвара Грачёва квалифицировались в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Теннисисты Дубривный и Грачёва пробились в основную сетку Кубка Кремля
  • РИА Новости

20-летний Дубривный в финале квалификации победил словака Филипа Хорански со счётом 6:4, 7:5, а 19-летняя Грачёва взяла верх над соотечественницей Полиной Кудерметовой — 6:4, 6:2.

Таким образом, помимо Дубривного, в мужском одиночном турнире Россию представят четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Евгений Донской, Ален Авидзба и Алибек Качмазов.

В женском одиночном разряде компанию Грачёвой составят Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля пройдёт в Москве на арене крытого ледового дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября.

Ранее Медведев заявил, что не уверен в том, что выступит на Кубке Кремля.

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