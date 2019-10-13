Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор в контрольном матче
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Встреча, прошедшая в испанском городе Эльче, завершилась со счётом 6:1 в пользу аргентинцев.
Победу сборной Аргентины принесли голы Лукаса Аларио, Леандро Паредеса, реализовавшего пенальти, Хермана Пессельи, Николаса Домингеса и Лукаса Окампоса. Автогол в пассиве Джона Эспиносы.
За сборную Эквадора забил Анхель Мена.
Ранее сообщалось, что сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче.