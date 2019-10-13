Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче

Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче в Сингапуре.

© Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com

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Встреча завершилась со счётом 1:1. Нигерия забила первой. На 35-й минуте отличился Джо Арибо. Бразилия ответила голом Карлоса Каземиро на 48-й минуте. Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.