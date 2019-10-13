Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче
Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче в Сингапуре.
- © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Нигерия забила первой. На 35-й минуте отличился Джо Арибо. Бразилия ответила голом Карлоса Каземиро на 48-й минуте.
Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.
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