Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче

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Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче в Сингапуре.
Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Нигерия забила первой. На 35-й минуте отличился Джо Арибо. Бразилия ответила голом Карлоса Каземиро на 48-й минуте.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.

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