Дубль Капризова принёс ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли две шайбы Кирилла Капризова. Голевые передачи в активе Линдена Вея, Никиты Нестерова и Иржи Секача.

В других матчах игрового дня финский «Йокерит» по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:2), а подмосковный «Витязь» взял верх над минским «Динамо» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проведёт переговоры с Капризовым в ноябре.