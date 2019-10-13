Дубль Капризова принёс ЦСКА победу над «Сочи» в матче КХЛ
- @HCSOCHI
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли две шайбы Кирилла Капризова. Голевые передачи в активе Линдена Вея, Никиты Нестерова и Иржи Секача.
В других матчах игрового дня финский «Йокерит» по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» (3:2), а подмосковный «Витязь» взял верх над минским «Динамо» (3:0).
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проведёт переговоры с Капризовым в ноябре.