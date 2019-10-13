Клуб НХЛ «Миннесота» проведёт переговоры с Капризовым в ноябре

В конце ноября 2019 года генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин прилетит в Россию для проведения переговоров с нападающим Кириллом Капризовым.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель сайта The Athletic Майкл Руссо.

Капризов был выбран «Уайлд» в пятом раунде драфта НХЛ 2015 года. В настоящее время воспитанник новокузнецкого хоккея выступает за московский ЦСКА, отметившись десятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами в 16 поединках текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ.