Клуб НХЛ «Миннесота» проведёт переговоры с Капризовым в ноябре
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Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель сайта The Athletic Майкл Руссо.
Капризов был выбран «Уайлд» в пятом раунде драфта НХЛ 2015 года. В настоящее время воспитанник новокузнецкого хоккея выступает за московский ЦСКА, отметившись десятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами в 16 поединках текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ.