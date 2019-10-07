Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.

«Я думаю, всем уже всё понятно. Ха-ха», — приводит слова форварда Sport24.

Он заявил, что ещё не общался с новым генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином. Нападающий также признался, что пока не начал учить английский язык.

«Тяжело просто так учить с репетитором. Даже пацаны говорят, что проще в общении учить», — сказал Капризов.

В НХЛ права на хоккеиста принадлежат «Миннесоте», которая выбрала его на драфте 2015 года под 135-м номером. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Ранее нападающий армейцев Михаил Григоренко заявил, что Капризов готов к НХЛ.